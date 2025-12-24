Госсовет Татарстана принял законопроект, касающийся бездомных животных

Татарстанский законопроект также соответствует постановлению Конституционного суда РФ, которое дополняет перечень случаев, прописанных в федеральном законе. Так, животное может быть умерщвлено в ряде случаев: если оно напало на человека; проявляет немотивированную агрессивность; является носителем возбудителя опасного заболевания. В иных случаях это допустимо только в условиях имеющей место в том или ином регионе РФ экстраординарной ситуации, когда нужно обезопасить жителей от нападений бездомных животных, защитить их от распространения опасных заболеваний. При этом предусматриваются разумный срок и условия для возможности владельцу найти потерявшегося питомца.