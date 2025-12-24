Госсовет Татарстана принял законопроект, касающийся бездомных животных

Законопроект, который регулирует сферу обращения с бездомными животными принял парламент республики. На заседании 24 декабря депутаты проголосовали за внесение дополнений в действующий республиканский закон «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными в Республике Татарстан».
Документ наделяет правительство республики рядом полномочий. Так, Кабмин РТ будет вправе устанавливать критерии, по которым ситуация с безнадзорными животными может быть отнесена к экстраординарной. Кроме того, правительство республики может утверждать порядок введения режима экстраординарной ситуации по обращению с бездомными животными, а также перечень мероприятий для разрешения такой ситуации. Утверждение порядка организации деятельности пунктов временного содержания животных также, согласно законопроекту, будет относиться к полномочиям Кабмина.
Решение о введении режима экстраординарной ситуации, согласно документу, — за Главным управлением ветеринарии Кабинета министров РТ. Ветеринарная служба также обеспечивает мероприятия, призванные разрешить такие ситуации.
Как пояснил депутат Назип Хазипов, одна из статей касается вопроса эвтаназии безнадзорных животных, которые находятся в пунктах временного содержания. Умерщвление, согласно законопроекту, может быть осуществлено в ряде случаев. Например, если животное нежизнеспособно или имеет опасное для человека или других животных заболевание. Соответствующий факт должен установить ветеринар.
«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность действующего правового регулирования в области обращения с животными без владельцев, что будет способствовать достижению целей защиты прав граждан при обращении с животными», — сказал депутат.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, документ разработан в соответствии с федеральным законом об ответственном обращении с животными. В нем оговариваются случаи, при которых возможно умерщвление нежизнеспособных и опасных животных в приютах. Соответствующая процедура должна проводиться ветеринарным специалистом методами, которые гарантируют быструю и безболезненную смерть животного.
Татарстанский законопроект также соответствует постановлению Конституционного суда РФ, которое дополняет перечень случаев, прописанных в федеральном законе. Так, животное может быть умерщвлено в ряде случаев: если оно напало на человека; проявляет немотивированную агрессивность; является носителем возбудителя опасного заболевания. В иных случаях это допустимо только в условиях имеющей место в том или ином регионе РФ экстраординарной ситуации, когда нужно обезопасить жителей от нападений бездомных животных, защитить их от распространения опасных заболеваний. При этом предусматриваются разумный срок и условия для возможности владельцу найти потерявшегося питомца.
Татарстан не единственный регион, в котором утверждены соответствующие меры. Подобные закреплены в законодательных актах многих субъектов РФ, в том числе Мурманской, Астраханской, Оренбургской, Кемеровской, Амурской, Магаданской областей, Чувашии, Тывы, Хакасии, Бурятии и других.
Требования к властям со стороны жителей Татарстана пересмотреть систему обращения с безнадзорными животными обострились после трагического инцидента в поселке Васильево Зеленодольского района. Девятилетняя девочка Варвара Блохина, подверглась нападению стаи бродячих собак и скончалась в больнице.