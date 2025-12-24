Ричмонд
Лукашенко сказал, почему бал в Минске лучше Венского

Лукашенко назвал факты, почему бал в Минске лучше Венского.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему бал в Минске лучше Венского, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, на Новогоднем балу для молодежи в Минске белорусский лидер обратил внимание на то, что в суверенной, независимой Беларуси родилась хорошая традиция.

— Если мы хотим суверенными быть, значит, у нас должны быть свои традиции. У нас их немало, — подчеркнул он.

Новогодний бал Лукашенко назвал одной из таких традиций. И рассказал, что услышали о таком подобном мероприятии, когда Вена обратилась лично к президенту Беларуси, с целью приехать и организовать здесь традиционный Венский бал.

— Я так подумала тогда и министру культуры сказал, а зачем, мы что сами не можем? Да мы лучше сделаем, чем в Вене! — рассказал глава страны.

Лукашенко также отметил, что сейчас в Вене — «помалкивают, но соглашаются с тем, что бал сделали лучше» в Минске. А также объяснил, почему Минский бал лучше Венского.

— У нас это масштабнее. Ну про девушек, и мужиков, которые здесь стоят, я уже не говорю. Такой красоты и такого созвездия молодых людей — у них нет. Это действительно так, — констатировал белорусский президент.

Еще Александр Лукашенко обратился к Алиеву, сказав о стратегическом партнерстве.

