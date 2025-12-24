Ричмонд
Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в центре Москвы вечером достигли 9 баллов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пробки в среду в Москве достигли девяти баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

По данным сервиса, затруднения движения наблюдаются в центре города: Садовое кольцо стоит почти на всем протяжении и на внутренней, и на внешней частях; автомобилистам придется постоять на Москворецкой набережной, Сретенском бульваре, Большой Лубянке, Тверской улице; движение перекрыто на Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту, на улице Новый Арбат по направлению в центр; плотное движение также практически на всем протяжении фиксируется на Третьем транспортном кольце.

На МКАД и взлетных магистралях ситуация спокойная, небольшие затруднения наблюдаются в основном на севере и северо-востоке, следует из данных сервиса.