Украденные из бюджета Молдовы 5 млдр. леев на образование привело к драматическим последствиям: Педагоги уходят из системы, а новые не приходят

Вячеслав Ионицэ: «У образования в этом году украли 5 млрд. леев».
Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ заявил, что профессия учителя в Молдове стремительно деградирует и фактически вытесняется на периферию общества.
«Педагоги превращаются в маргинализированную профессию… Мы убиваем будущее», — подчеркнул он, указав, что доля расходов на образование в бюджете снизилась с 18% до менее чем 15%, а если бы сохранялась пропорция 2018−2019 годов, система образования должна была бы получить ещё как минимум 5 млрд леев.
По словам Ионицэ, эти деньги «были фактически украдены у образования», что уже привело к драматическим последствиям: резко сократилась доля молодых педагогов, специалисты уходят из системы, а новые не приходят.
«Кто будет преподавать физику, математику и химию через 15 лет?» — задаётся вопросом эксперт, отмечая падение социального статуса учителя и стигматизацию профессии. На фоне разговоров власти о «европейском будущем» образование, по сути, финансируется по остаточному принципу — и именно за это, предупреждает Ионицэ, страна заплатит самым дорогим ресурсом: своим будущим.
