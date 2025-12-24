Украденные из бюджета Молдовы 5 млдр. леев на образование привело к драматическим последствиям: Педагоги уходят из системы, а новые не приходят

«Педагоги превращаются в маргинализированную профессию… Мы убиваем будущее», — подчеркнул он, указав, что доля расходов на образование в бюджете снизилась с 18% до менее чем 15%, а если бы сохранялась пропорция 2018−2019 годов, система образования должна была бы получить ещё как минимум 5 млрд леев.