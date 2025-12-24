Путин поприветствовал участников и гостей премии «Больше, чем путешествие»

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественной церемонии награждения победителей всероссийской премии «Больше, чем путешествие», которая проходит в среду в Национальном центре «Россия». Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Приветствую вас на первой церемонии награждения финалистов Всероссийской премии “Больше, чем путешествие”, — говорится в сообщении.
Путин отметил, что в этот день чествуют энергичных, увлеченных своим делом людей и целые команды, внесшие значимый вклад в развитие отечественной туристической отрасли. По его словам, их достижения получили высокую оценку коллег, экспертов и членов авторитетного жюри, а также сторонников активного образа жизни.
Президент подчеркнул, что во многом благодаря нынешним лауреатам десятки тысяч юношей и девушек, мальчишек и девчонок открыли для себя новые туристические маршруты по всей стране, побывали в природных заповедниках, на промышленных предприятиях и в образовательных учреждениях, познакомились с достопримечательностями российских городов, поселков и целых регионов.
«Уверен, что программа Росмолодежи “Больше, чем путешествие” получит дальнейшее развитие, будет служить воспитанию молодежи на высоких идеалах патриотизма, бережного отношения к национальной истории, культуре, своим духовным корням», — добавил глава государства.