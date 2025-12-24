Путин назвал получивших госнаграды в Кремле творцами

«Здесь собрались люди, которые добились выдающихся результатов в своей работе, в своей деятельности, в своей жизни. И несколько раз выступавшие здесь обращались к Господу, но когда мы говорим, обращаясь к Господу, мы часто употребляем известное слово “творец”. Здесь собрались люди, которые занимаются творчеством. В какой бы отрасли вы не работали — и в производстве, и в искусстве, и в спорте — все равно это творческий подход. Без творческого подхода добиться таких результатов, которых вы добиваетесь, невозможно. Вы тоже творцы, это значит, что и в вас есть искра божья, Господь прикоснулся к вам своей дланью, наградил вас талантом», — сказал Путин после церемонии награждения.