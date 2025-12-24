Ричмонд
Директор НМИЦ имени Бакулева поблагодарила Путина за уровень медицины

Голухова поблагодарила Путина за невероятный уровень медицины.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) сердечно-сосудистой хирургии имени Александра Бакулева Елена Голухова поблагодарила президента России Владимира Путина за невероятный уровень здравоохранения в стране.

Путин в среду наградил Голухову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

«Владимир Владимирович, я хочу Вас поблагодарить за невероятный уровень медицины, который мы сегодня в столь непростое время имеем», — сказала Голухова в ходе церемонии вручения государственных наград.

Директор НМИЦ отметила, что новшества, которые приходят в нашу жизнь и стремительно завоевывают свое место, вызывают необыкновенные чувства.