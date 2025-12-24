Ричмонд
Выручка девелоперов в Ростове выросла на 10%

Ростов вошел в топ-5 городов России по приросту выручки застройщиков.

Источник: Комсомольская правда

Выручка застройщиков выросла более чем на 10% в Ростове-на-Дону. Город вошел в топ-5 по приросту оборота девелоперов. Статистику РИА «Недвижимость» приводит издание «Город N».

Кроме Ростова, в лидерах оказались Нижний Новгород, Омск, Москва и Пермь.

По мнению экспертов, объем денег, заработанных застройщиками с января по ноябрь 2025 года, уже превысил показатель за такой же период прошлого года. Если в декабре не произойдет падения продаж на первичном рынке, может быть побит рекорд 2023 года.

Добавим, совокупная выручка российских застройщиков в 2025 году — 4,8 трлн рублей, что на 7% больше, чем в 2024 году.

