Лукашенко просто дал совет молодежи: «Никаких нотаций»

Президент Беларуси Александр Лукашенко просто дал совет белорусской молодежи, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Во время традиционного Новогоднего бала в Минске белорусский лидер сказал о том, что настоящее время и грядущая пятилетка — время конкретных дел. Обратившись к молодежи на балу, Александр Лукашенко также сказал о фундаменте для успешного человека.
— Вы сделали прекрасное дело — вы прекрасно учитесь. Вы успешные люди. Это ваш фундамент, фундамент на будущее, — заявил он.
При этом глава страны предупредил молодых людей, что впереди у них — очень много конкретных дел. А затем Лукашенко просто дал совет молодежи.
— Из года в год говорю: эти дела всегда делайте вовремя. Никаких нотаций, просто мой совет. Делайте все вовремя, — констатировал белорусский президент.
Также глава республики сказал, почему бал в Минске лучше Венского.
Еще Александр Лукашенко обратился к Алиеву, сказав о стратегическом партнерстве.