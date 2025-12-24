Михалков рассказал о принципе жизни, которому его учили в семье

«Мама учила: никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живёт лучше тебя. Суди о своей жизни по жизни тех, кто живёт хуже, их намного больше, и ты избежишь огромного количества проблем, твоя жизнь будет наполнена не горечью того, что есть у других, а у тебя нет, а счастьем и радостью от того, что и у тебя есть то, что есть», — рассказал Михалков на церемонии.