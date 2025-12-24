Михалков рассказал о принципе жизни, которому его учили в семье

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Народный артист России, кинорежиссер Никита Михалков, получая из рук президента России Владимира Путина Орден Святого апостола Андрея Первозванного, поблагодарил главу государства и напомнил жизненный принцип, которому его учила мама — писательница и переводчица Наталья Кончаловская.
Путин вручает государственные награды в среду в Кремле. Российский лидер отметил на церемонии стремление Михалкова защищать российскую культуру и его преданность отечеству.
«Мама учила: никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живёт лучше тебя. Суди о своей жизни по жизни тех, кто живёт хуже, их намного больше, и ты избежишь огромного количества проблем, твоя жизнь будет наполнена не горечью того, что есть у других, а у тебя нет, а счастьем и радостью от того, что и у тебя есть то, что есть», — рассказал Михалков на церемонии.
Кинорежиссер пожал Путину руку и поблагодарил.
«Я знаю, Владимир Владимирович, что и ваша мама, и ваша бабушка, они учили вас тому же. И я очень рад, что в этом смысле мы с вами счастливые люди. Спасибо», — заключил Михалков.
Указ о награждении Никиту Михалкова орденом святого апостола Андрея Первозванного с формулировкой «За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность» вышел 21 октября — в день 80-летнего юбилея кинорежиссера.