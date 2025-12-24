Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили автоматически вносить все документы в профиль ЕСИА

РИА Новости: в ГД предложили автоматически вносить документы в Цифровой профиль.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили автоматически вносить все документы граждан в Цифровой профиль Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагаем рассмотреть возможность внедрения механизма автоматической синхронизации сведений в Цифровом профиле гражданина. При выдаче нового документа или изменении данных соответствующее ведомство должно автоматически передавать обновленные сведения в ЕСИА, актуализируя профиль пользователя без его участия», — сказано в документе.

Парламентарии отмечают, что при получении нового паспорта РФ, загранпаспорта или водительского удостоверения гражданин зачастую вынужден самостоятельно вносить изменения в профиль на «Госуслугах» и инициировать процедуру проверки.

Депутаты подчеркивают, что сложившаяся ситуация не соответствует логике Федерального закона № 210-ФЗ, исходящей из недопустимости возложения на гражданина обязанности предоставлять сведения, уже имеющиеся у государства.

В этой связи авторы инициативы считают целесообразным внедрить механизм автоматического обновления сведений о документах в Цифровом профиле гражданина.

«Такая мера позволит устранить временной разрыв между фактом выдачи документа и его появлением в профиле, избавит миллионы граждан от ручного ввода данных и повысит качество цифрового взаимодействия», — заключается в документе.