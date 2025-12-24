В Госдуме предложили автоматически вносить все документы в профиль ЕСИА

«Предлагаем рассмотреть возможность внедрения механизма автоматической синхронизации сведений в Цифровом профиле гражданина. При выдаче нового документа или изменении данных соответствующее ведомство должно автоматически передавать обновленные сведения в ЕСИА, актуализируя профиль пользователя без его участия», — сказано в документе.