В Госдуме предложили автоматически вносить все документы в профиль ЕСИА

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили автоматически вносить все документы граждан в Цифровой профиль Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предлагаем рассмотреть возможность внедрения механизма автоматической синхронизации сведений в Цифровом профиле гражданина. При выдаче нового документа или изменении данных соответствующее ведомство должно автоматически передавать обновленные сведения в ЕСИА, актуализируя профиль пользователя без его участия», — сказано в документе.
Парламентарии отмечают, что при получении нового паспорта РФ, загранпаспорта или водительского удостоверения гражданин зачастую вынужден самостоятельно вносить изменения в профиль на «Госуслугах» и инициировать процедуру проверки.
Депутаты подчеркивают, что сложившаяся ситуация не соответствует логике Федерального закона № 210-ФЗ, исходящей из недопустимости возложения на гражданина обязанности предоставлять сведения, уже имеющиеся у государства.
В этой связи авторы инициативы считают целесообразным внедрить механизм автоматического обновления сведений о документах в Цифровом профиле гражданина.
«Такая мера позволит устранить временной разрыв между фактом выдачи документа и его появлением в профиле, избавит миллионы граждан от ручного ввода данных и повысит качество цифрового взаимодействия», — заключается в документе.