С какими закусками лучше пить шампанское?

Шампанское — это настроение праздника. Правильно подобранная закуска может подчеркнуть свежесть и игристый характер напитка. Главное правило: закуска не должна перебивать тонкий вкус вина, а быть его сопровождением.

Источник: Freepik

Об этом рассказал кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский.

Вот классические и современные варианты закусок, идеально сочетающихся с шампанским:

  1. Морепродукты — идеально оттеняют кислотность и свежесть шампанского.
  2. Сырная тарелка — выбирайте мягкие сливочные сыры (бри, камамбер, тройной крем) или выдержанные твёрдые сыры (пармезан). Избегайте слишком острых и голубых сыров с плесенью — они могут «конфликтовать» с игристым.
  3. Клубника — сладковатая клубника «дружит» с полусухим или сладким шампанским, подчеркивая его фруктовые ноты.
  4. Канапе с рыбой — маленькие тосты или крекеры со слабосолёным лососем, копчёным угрём, тартаром из тунца или паштетом из скумбрии.
  5. Воздушные десерты — безе, меренги, лимонный тарт — их лёгкая сладость и воздушная текстура прекрасно сочетаются с более сладкими видами шампанского.
  6. Орехи и солёные снеки — солёный миндаль, фисташки.
  7. Зелёные оливки и каперсы — их яркий солёно-горьковатый вкус — отличный аперитив.
  8. Мини-пирожки и тарталетки — с начинкой из грибов, шпината с сыром, куриной печенью. Главное, чтобы паштет или начинка были нежирными и нежными.
  9. Птица — котлетки, фрикасе, мини-куриные крылышки в лёгком маринаде.

Чем суше шампанское — тем более солёные закуски ему подходят, чем слаще — тем смелее можно экспериментировать с ягодами, фруктами и лёгкими десертами.