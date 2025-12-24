С какими закусками лучше пить шампанское?

Об этом рассказал кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский.
Вот классические и современные варианты закусок, идеально сочетающихся с шампанским:
- Морепродукты — идеально оттеняют кислотность и свежесть шампанского.
- Сырная тарелка — выбирайте мягкие сливочные сыры (бри, камамбер, тройной крем) или выдержанные твёрдые сыры (пармезан). Избегайте слишком острых и голубых сыров с плесенью — они могут «конфликтовать» с игристым.
- Клубника — сладковатая клубника «дружит» с полусухим или сладким шампанским, подчеркивая его фруктовые ноты.
- Канапе с рыбой — маленькие тосты или крекеры со слабосолёным лососем, копчёным угрём, тартаром из тунца или паштетом из скумбрии.
- Воздушные десерты — безе, меренги, лимонный тарт — их лёгкая сладость и воздушная текстура прекрасно сочетаются с более сладкими видами шампанского.
- Орехи и солёные снеки — солёный миндаль, фисташки.
- Зелёные оливки и каперсы — их яркий солёно-горьковатый вкус — отличный аперитив.
- Мини-пирожки и тарталетки — с начинкой из грибов, шпината с сыром, куриной печенью. Главное, чтобы паштет или начинка были нежирными и нежными.
- Птица — котлетки, фрикасе, мини-куриные крылышки в лёгком маринаде.
Чем суше шампанское — тем более солёные закуски ему подходят, чем слаще — тем смелее можно экспериментировать с ягодами, фруктами и лёгкими десертами.