МВД рассказало о росте числа несовершеннолетних, пострадавших от мошенников

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Почти вдвое выросло количество несовершеннолетних, пострадавших от мошенников в 2025 году, по сравнению с прошлым годом, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«В 2024 году показатель почти не изменился (снижение менее чем на 1%), однако в 2025 году количество пострадавших несовершеннолетних выросло почти вдвое. Это указывает на смещение фокуса мошенников в сторону молодежи и цифровых схем, ориентированных на подростков», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве отметили, что при этом почти на 17,4% в текущем году снизилось количество потерпевших среди пенсионеров, что, как уточнили в МВД, связано как с техническими мерами, так и с адресной профилактической работой. По данным правоохранителей, в 2024 году число потерпевших пенсионеров увеличилось на 15,5% по сравнению с 2023 годом.
Кроме того, правоохранители подчеркнули, что при снижении числа потерпевших финансовые потери продолжают расти. Так, средний ущерб увеличился на 17% в 2024 году и ещё почти на 5% в 2025 году. Как уточняют в МВД, это говорит о том, что схемы становятся более «точечными» и более «дорогими» для жертв.
«Таким образом, количество преступлений и количество потерпевших начинает снижаться, но структура рисков меняется: давление смещается на молодежь, а каждая успешная атака наносит всё больший ущерб», — заключили в ведомстве.