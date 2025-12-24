Глава АСИ поблагодарила Путина за наставничество

«Моя семья молится за Вас, за Ваше здоровье, за нашу страну великую, за наш народ. Спасибо Вам большое за возможность работать с Вами, за возможность давать возможности другим людям, деятелям в нашей стране. Спасибо Вам за наставничество, спасибо Вам за то, что мы все имеем возможность гордиться нашей страной, гордиться нашим президентом», — сказала глава АСИ после награждения.