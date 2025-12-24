Глава АСИ поблагодарила Путина за наставничество

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева во время церемонии награждения в Кремле поблагодарила президента России Владимира Путина за наставничество.
Путин присвоил Чупшевой орден Почета.
«Моя семья молится за Вас, за Ваше здоровье, за нашу страну великую, за наш народ. Спасибо Вам большое за возможность работать с Вами, за возможность давать возможности другим людям, деятелям в нашей стране. Спасибо Вам за наставничество, спасибо Вам за то, что мы все имеем возможность гордиться нашей страной, гордиться нашим президентом», — сказала глава АСИ после награждения.