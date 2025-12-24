Глава СПЧ призвал заниматься детьми мигрантов по приезде в Россию

«Надо больше доверия школам, педагогам, директорам. Мне-то представлялось, что школа сама должна принимать решение — брать этого ребенка или не брать, потому что ей учить. Мне кажется, это ключевой момент — школа должна принимать решение. Поскольку у нас атмосфера борьбы с коррупцией, решили формализовать эти процедуры и перевести все в тесты. Здесь все-таки не коррупционеры, а педагоги, директора — я бы им все-таки доверился», — добавил Фадеев.