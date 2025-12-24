Собянин пригласил геймеров в беспилотные войска

«Москвичи на всех общероссийских соревнованиях занимают, как правило, первые места, любят поиграть в видеоигры. Хотя для нас сегодня важно, чтобы любители видеоигр вообще не забывали, что их таланты вполне могут (быть — ред.) применимы в беспилотных войсках для нашей победы. Есть, действительно, ребята, которые заключают контракты сейчас в рамках министерства обороны, создают специальные подразделения, поэтому, если кто-то будет желать, то у них есть особые преференции, наверное, их примут с большим удовольствием», — сказал Собянин.