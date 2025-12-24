Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин пригласил геймеров в беспилотные войска

Собянин: таланты любителей видеоигр могут быть применимы в войсках БПЛА.

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил любителей видеоигр вступать в беспилотные войска и уточнил, что специальные подразделения уже создаются в рамках министерства обороны.

В среду Собянин на пленарном заседании выступил с ежегодным отчетом перед Мосгордумой.

«Москвичи на всех общероссийских соревнованиях занимают, как правило, первые места, любят поиграть в видеоигры. Хотя для нас сегодня важно, чтобы любители видеоигр вообще не забывали, что их таланты вполне могут (быть — ред.) применимы в беспилотных войсках для нашей победы. Есть, действительно, ребята, которые заключают контракты сейчас в рамках министерства обороны, создают специальные подразделения, поэтому, если кто-то будет желать, то у них есть особые преференции, наверное, их примут с большим удовольствием», — сказал Собянин.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше