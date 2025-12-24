В Воронежской области запретили пиротехнику на Новый год

«В результате совместным решением антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области с 00.00 (совпадает с мск) 30 декабря 2025 года по 00.00 12 января 2026 года на всей территории региона введен запрет на применение организациями и гражданами пиротехнических изделий», — сообщили в Telegram-канале правительства Воронежской области.