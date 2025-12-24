Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области запретили пиротехнику на Новый год

В Воронежской области запретили пиротехнику во время новогодних праздников.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 24 дек — РИА Новости. Пиротехнику запретили использовать в Воронежской области в период новогодних праздников, сообщает правительство региона.

«В результате совместным решением антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области с 00.00 (совпадает с мск) 30 декабря 2025 года по 00.00 12 января 2026 года на всей территории региона введен запрет на применение организациями и гражданами пиротехнических изделий», — сообщили в Telegram-канале правительства Воронежской области.