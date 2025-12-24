39 домов в Ростове до полуночи остались без отопления и горячей воды

39 многоквартирных домов в Ростове-на-Дону попали под отключение отопления и горячей воды из-за дефекта на трубопроводе. Ремонт уже ведется, сообщили вечером 24 декабря в компании ООО «Ростовские тепловые сети».
— Восстановительные работы потребовались в районе Петровской, 49. После земляных работ и обнаружения места дефекта будет выполнено временное отключение потребителей. Работы планируется завершить в регламентные сроки, — отмечают в теплоснабжающей компании.
В городском департаменте ЖКХ и энергетики со ссылкой на Ростовские теплосети уточняют, что ремонт планируют завершить до полуночи. Тепла и горячей воды все это время не будет на Петровской от Чехова до Журавлева.
Напомним, сегодня же в Советском районе Ростова-на-Дону отопление также пропало в 32 многоквартирных домах.
Ростовчанам напоминают: о случаях течи, размыва грунта или дорожного покрытия нужно сообщать в круглосуточную диспетчерскую ООО «Ростовские тепловые сети». Подходить близко к местам порывов опасно.
