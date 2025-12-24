Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России расширили список жизненно необходимых лекарств

Правительство внесло 8 новых препаратов в список жизненно необходимых лекарств.

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Правительство расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Регулярно обновляем этот список. В начале текущего года его расширили еще на 18 новых наименований. Сегодня добавим еще восемь, которые применяются при лечении анемии, нитропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, различных злокачественных образований», — сказал он на заседании.

Он уточнил, что всего в этом перечне уже свыше 800 медикаментов, при этом большинство из них — российские.

«В ближайшие пять лет доля жизненно необходимых и важнейших препаратов российского производства должна быть увеличена до 90 процентов», — подчеркнул Мишустин.

Премьер призвал министров делать все, чтобы у россиян, особенно со сложными и угрожающими жизни диагнозами, были необходимые лекарственные средства. На это нацелены профильный национальный проект и стратегия развития здравоохранения до 2030 года, добавил он.