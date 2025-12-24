Законопроект по вопросам биржевой деятельности внесен в Палату представителей

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палату представителей правительством внесен законопроект «Об изменении Закона “О товарных биржах”, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.
Документом, в частности, предусматривается определение основополагающих принципов биржевой деятельности, призванных способствовать защите прав и интересов всех участников биржевой торговли, стимулировать конкуренцию и поддерживать ее развитие.
Также предусмотрено участие товарной биржи в рамках компетенции в реализации международных договоров, а также иных международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики Беларусь в области биржевой торговли, в целях развития единого биржевого пространства Союзного государства, стран СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.
Определяются подходы к заключению договора на биржевое обслуживание.
Кроме того, включены положения, касающиеся осуществления клиринга на товарной бирже клиринговым центром товарной биржи, функции которого выполняет товарная биржа или иной субъект платежных правоотношений, имеющий право оказывать услуги клиринга в качестве поставщика платежных услуг, с которым товарная биржа заключила договор оказания услуг клиринга.
Головной комиссией по проекту закона определена Постоянная комиссия Палаты представителей по жилищной политике, торговле и строительству. -0-