24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники от имени «Белпочты» рассылают сообщения с фишинговыми ссылками, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Злоумышленники продолжают использовать в своих противоправных схемах авторитет и деловую репутацию РУП «Белпочта». Гражданам приходят сообщения на русском, белорусском языках или латиницей о якобы прибытии посылки в Беларусь и необходимости оплатить таможенные сборы. В тексте указывается ссылка на фишинговый сайт.
РУП «Белпочта» такие сообщения не направляет. Рекомендуется проявлять осторожность при переходе по ссылкам. Как правило, приведенные ссылки ведут на поддельные интернет-страницы, созданные с целью получения данных платежных карт, хищения персональной информации и незаконного завладения денежными средствами.
На предприятии в очередной раз обратили внимание, что к официальному сайту РУП «Белпочта» подобные интернет-ресурсы отношения не имеют. Прежде чем вводить какие-либо личные данные в предлагаемую форму, следует внимательно проверить профиль инициатора сообщения и его телефонный номер (код Республики Беларусь +375). При наличии ссылки необходимо проверить корректность написания доменного имени сайта РУП «Белпочта» — belpost.by.-0-