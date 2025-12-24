Мошенники от имени «Белпочты» рассылают сообщения с фишинговыми ссылками

На предприятии в очередной раз обратили внимание, что к официальному сайту РУП «Белпочта» подобные интернет-ресурсы отношения не имеют. Прежде чем вводить какие-либо личные данные в предлагаемую форму, следует внимательно проверить профиль инициатора сообщения и его телефонный номер (код Республики Беларусь +375). При наличии ссылки необходимо проверить корректность написания доменного имени сайта РУП «Белпочта» — belpost.by.-0-