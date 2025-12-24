Уфимец через суд вернул более двух миллионов за так и не построенный дом

Житель Уфы выиграл судебный спор и получит обратно более двух миллионов рублей, уплаченных за так и не возведенный дом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Башкирии.
В сентябре 2023 года мужчина заключил договор с индивидуальным предпринимателем на строительство жилого дома, которое должно было завершиться в течение года. Заказчик перевел подрядчику аванс в размере 6,3 миллиона рублей, однако к установленному сроку работы выполнены не были.
Чтобы вернуть свои деньги, уфимец направил предпринимателю официальную претензию с требованием расторгнуть договор и произвести возврат средств. Ответа на свое обращение он не получил, что вынудило его обратиться в суд. По ходу дела специалисты Роспотребнадзора подготовили и предоставили суду свое экспертное заключение.
Суд первой инстанции полностью удовлетворил требования истца. Решением суда индивидуальный предприниматель был обязан выплатить потребителю в общей сложности более 2,1 миллиона рублей.
Ответчик попытался обжаловать это решение, подав апелляцию. Однако Верховный суд РБ рассмотрел жалобу и оставил первоначальное решение в силе без изменений.
