Уфимец через суд вернул более двух миллионов за так и не построенный дом

Чтобы вернуть свои деньги, уфимец направил предпринимателю официальную претензию с требованием расторгнуть договор и произвести возврат средств. Ответа на свое обращение он не получил, что вынудило его обратиться в суд. По ходу дела специалисты Роспотребнадзора подготовили и предоставили суду свое экспертное заключение.