Спецодежда, обувь, автолестницы. ЕЭК изменила стандарты к техрегламенту на средства пожаротушения

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 24 декабря внесла изменения в перечни стандартов к техническому регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

24 декабря, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 24 декабря внесла изменения в перечни стандартов к техническому регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

«Перечни дополнены 15 межгосударственными стандартами, устанавливающими требования к пожарным каскам, спецодежде и спецобуви пожарных, пожарным рукавам и стволам, автолестницам, автопеноподъемникам и ряду других объектов техрегламента», — пояснили в ЕЭК.

В отношении заменяемых национальных стандартов установлен переходный период их применения — до 1 июля 2026 года.

Изменения вступают в силу через 30 календарных дней с даты официального опубликования решения Коллегии ЕЭК. -0-