Из Молдовы люди бегут быстрее, чем из Мозамбика: Наша страна стала мировым лидером по утечке мозгов

Молдова — одно из государств-лидеров по утечке интеллектуальных ресурсов.
Страна оказалась на 14 месте в рейтинге The Global Economy по «оттоку мозгов». Рейтинг рассчитывается на основе количественного показателя выехавших квалифицированных граждан из стран с низким уровнем дохода в страны с высоким уровнем.
Хуже из соседей дела обстоят только на Украине, которая заняла седьмое место. Ситуация с этим показателем хуже лишь в Самоа, Палестине, Ямайке, Эритрее, Сальвадоре и Сомали.
Молдова при этом опережает даже Шри-Ланку, Мали, Чад, Лесото и Мозамбик.
То есть, умные люди бегут из сандунистской Молдовы быстрее, чем из Лесото и Мозамбика.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Медицинский полис, который подорожал в два раза, в селах Молдовы приобретают только самые отчаявшиеся, с диагнозами, требующими серьезного лечения, иначе — смерть: И вот на таких людях решило отыграться наше правительство.
Цену на медицинский страховой полис в селах повышают, а взамен не дают ничего — за все приходится платить самим — где справедливость (далее…).
Власть смещает акценты с ЧП со стрельбой в инспекторате полиции, делая упор на количестве выстрелов: И чего нам ждать — только массовых расстрелов граждан на улицах Кишинева?
Наши люди в мундирах не бандитов умеют ловить, а до конца выгораживать некомпетентность своих (далее…).
Почему жители Молдовы массово снимают деньги с банковских счетов: Тотальный контроль властей и нищета привели к тому, что люди предпочитают хранить наличные дома.
Снятие средств превысило внесение депозитов на 4,6 миллиарда леев (далее…).