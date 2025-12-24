Ричмонд
Из Молдовы люди бегут быстрее, чем из Мозамбика: Наша страна стала мировым лидером по утечке мозгов

Страна оказалась на 14 месте в рейтинге The Global Economy по «оттоку мозгов».

Источник: Комсомольская правда

Молдова — одно из государств-лидеров по утечке интеллектуальных ресурсов.

Страна оказалась на 14 месте в рейтинге The Global Economy по «оттоку мозгов». Рейтинг рассчитывается на основе количественного показателя выехавших квалифицированных граждан из стран с низким уровнем дохода в страны с высоким уровнем.

Хуже из соседей дела обстоят только на Украине, которая заняла седьмое место. Ситуация с этим показателем хуже лишь в Самоа, Палестине, Ямайке, Эритрее, Сальвадоре и Сомали.

Молдова при этом опережает даже Шри-Ланку, Мали, Чад, Лесото и Мозамбик.

То есть, умные люди бегут из сандунистской Молдовы быстрее, чем из Лесото и Мозамбика.

