Расписание общественного транспорта в Ростове в новогодние праздники: В администрации сообщили график работы автобусов и трамваев

В новогодние праздники в Ростове-на-Дону изменится расписание общественного транспорта. Об этом горожан предупредили в администрации донской столицы в среду, 24 декабря.
— В период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года городской транспорт будет работать по графику выходного дня. Это касается как будних, так и праздничных дней в течение всех каникул, — сообщили в администрации.
Особые условия предусмотрены в новогоднюю ночь. С 31 декабря на 1 января движение автобусов и трамваев продлится до 1:00 ночи.
— Также изменятся маршруты некоторых видов транспорта. С 23:00 31 декабря до 1:00 1 января, а затем с 23:00 6 января до 4:00 7 января автобусные маршруты № 8, 49, 65а и 75 будут следовать только до Центрального рынка.
Маршруты показали на картах. Фото: администрация Ростова-на-Дону.
В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, городской транспорт будет работать до 4:00 утра. В этот же период изменятся трамвайные маршруты. С 22:00 6 января до 18:00 7 января трамваи № 1 и 4 поедут от проспекта Буденновского до проспекта Театрального по улице Горького, а далее продолжат движение по своим обычным маршрутам.
Администрация города рекомендует жителям заранее планировать поездки и уточнять актуальное расписание.
