Расписание общественного транспорта в Ростове в новогодние праздники: В администрации сообщили график работы автобусов и трамваев

В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, городской транспорт будет работать до 4:00 утра. В этот же период изменятся трамвайные маршруты. С 22:00 6 января до 18:00 7 января трамваи № 1 и 4 поедут от проспекта Буденновского до проспекта Театрального по улице Горького, а далее продолжат движение по своим обычным маршрутам.