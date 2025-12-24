Росстат: С начала года инфляция в России составила 5,58 процента

С начала 2025 года потребительские цены в России выросли на 5,58 процента. Об этом в среду, 24 декабря, сообщила пресс-служба Росстата.
При этом в годовом выражении инфляция в стране составила 5,66 процента.
По статистике, за неделю с 16 по 22 декабря 2025 года инфляция в России составила 0,2 процента. За учетную неделю цены выросли на макароны, мясо, подсолнечное масло, хлеб, печенье и водку.
Цены снизились на гречневую крупу, сахар, овощные консервы для детского питания, рис и сливочное масло, уточняется в докладе Росстата.
Стало известно, что цены на ряд продуктов в России снизились перед Новым годом, несмотря на инфляцию. По данным СМИ, ритейлеры радуют россиян снижением цен на сливочное масло и значительную часть продуктовой корзины в преддверии праздника. Из 25 базовых продуктов за год подешевели 16.
28 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 20 до 22 процентов с января 2026 года. При этом льготная ставка в 10 процентов сохранится для продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, а также товаров для детей, изданий периодической печати, книг и других социально важных товаров.