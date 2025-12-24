Росстат: С начала года инфляция в России составила 5,58 процента

28 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 20 до 22 процентов с января 2026 года. При этом льготная ставка в 10 процентов сохранится для продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, а также товаров для детей, изданий периодической печати, книг и других социально важных товаров.