Учёный Солодников объяснил, в каком порядке надо есть новогодние блюда

Новогоднее застолье рекомендуется начинать с лёгких овощных салатов, а в качестве напитков выбирать обычную негазированную воду без сахара. Об этом в беседе с URA.RU сообщил доцент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Сергей Солодников. Он пояснил, что такие блюда помогают мягко запустить пищеварение и избежать переедания.
По его словам, следующим этапом застолья лучше сделать холодные закуски — солёные овощи, грибы или нежирное заливное. Они способствуют активной выработке ферментов и подготавливают желудочно-кишечный тракт. Более калорийные салаты с майонезом и холодец целесообразно употреблять позже, когда пищеварительная система уже включилась в работу. Горячие блюда, по мнению учёного, стоит оставлять напоследок, чтобы быстрее почувствовать насыщение и сохранить правильную последовательность переваривания пищи — от лёгких волокон к белкам и жирам.
Также специалист отметил, что во время приёма пищи не рекомендуется активно запивать еду, поскольку она должна хорошо пропитываться слюной и ферментами. Исключение допустимо лишь для сухих продуктов, таких как мясо, орехи или выпечка, и в этом случае количество воды должно быть минимальным.
Солодников добавил, что в праздничные дни многие ложатся спать значительно позже обычного, что вместе с обильным ужином приводит к гормональным сбоям. Это может отражаться на давлении, пульсе, а также вызывать чувство тяжести в голове и снижение концентрации. Чтобы снизить нагрузку на организм, он посоветовал прекращать приём пищи и напитков за час до сна, избегать чрезмерной активности вечером и стараться просыпаться утром в привычное время.
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT отметила, что традиционные новогодние блюда вроде оливье и селёдки под шубой нельзя отнести к полезному питанию, однако в небольших количествах они допустимы. При этом она подчеркнула важность свежести таких салатов, поскольку майонезные заправки быстро портятся. По её мнению, готовить их следует в день праздника, заправлять перед подачей, а хранить остатки в холодильнике не дольше шести часов. Салаты без заправки могут сохраняться до суток.
К условно вредным закускам врач отнесла копчёности, колбасы и мясные рулеты из-за высокого содержания соли, жира и добавок, которые перегружают желудочно-кишечный тракт и могут негативно сказаться на сердце и сосудах. При этом она подчеркнула, что людям без серьёзных заболеваний ЖКТ не обязательно полностью отказываться от любимых блюд — важно соблюдать меру.
Эксперт посоветовала дополнять праздничный стол овощами, горячими блюдами и достаточным количеством воды. Полезным дополнением она назвала бутерброды с икрой или красной рыбой, а также овощные салаты с растительным маслом, лимонным соком или йогуртовой заправкой. В качестве закусок также подойдут квашеные овощи и фрукты, которые могут частично заменить десерты и обеспечить организм витаминами и клетчаткой.
К слову, большинство россиян не планируют отказываться от традиций. Согласно опросу KP.RU, 71% респондентов намерены приготовить или заказать оливье к новогоднему столу и считают это блюдо неотъемлемой частью праздника. При этом 27% участников исследования заявили, что решили обойтись без него, объяснив это усталостью от салата или отсутствием симпатии к нему.
