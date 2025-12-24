Учёный Солодников объяснил, в каком порядке надо есть новогодние блюда

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT отметила, что традиционные новогодние блюда вроде оливье и селёдки под шубой нельзя отнести к полезному питанию, однако в небольших количествах они допустимы. При этом она подчеркнула важность свежести таких салатов, поскольку майонезные заправки быстро портятся. По её мнению, готовить их следует в день праздника, заправлять перед подачей, а хранить остатки в холодильнике не дольше шести часов. Салаты без заправки могут сохраняться до суток.