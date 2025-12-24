В России прокомментировали слова директора Чернобыльской АЭС о возможном обрушении саркофага: вот что сказали

Заявление директора Чернобыльской АЭС Сергея Тараканова о рисках разрушения саркофага над аварийным блоком вызывает тревогу, но эксперты МАГАТЭ после проверки не нашли угрозы обрушения конструкций. Об этом заявил РИА Новости эксперт по атомной энергетике, главный редактор сетевого издания AtomInfo.ru Александр Уваров.
Он прокомментировал слова главы Чернобыльской АЭС о разрушении саркофага, подчеркнув, что подобные заявления служат для нагнетании тревоги.
«Как указывалось в различных украинских научных публикациях и монографиях, при проектировании НБК вопросам прочности, устойчивости и долговечности конструкций уделялось особое внимание, так как срок службы нового саркофага предполагается не менее 100 лет», — рассказал эксперт в своем сообщении.
Напомним, Тараканов в интервью Франс Пресс предупредил о возможном разрушении саркофага на Чернобыльской АЭС. При этом глава Чернобыльской АЭС высказал довольно тревожные заявления, указав, что выведение из строя строения может произойти совершенно от разных явлений.