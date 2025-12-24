В России прокомментировали слова директора Чернобыльской АЭС о возможном обрушении саркофага: вот что сказали

Напомним, Тараканов в интервью Франс Пресс предупредил о возможном разрушении саркофага на Чернобыльской АЭС. При этом глава Чернобыльской АЭС высказал довольно тревожные заявления, указав, что выведение из строя строения может произойти совершенно от разных явлений.