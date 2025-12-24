Ричмонд
142 единицы техники подготовили к работе зимой на М-4 в Ростовской области

142 спецмашины и противогололедные материалы используют на трассе М-4 «Дон» зимой.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области зимой готовы задействовать 142 единицы техники, в том числе комбинированные дорожные машины, автогрейдеры и снегоочистители. Об этом со ссылкой на «Автодор» сообщают в управлении информационной политики правительства региона.

Также, по информации властей, для обработки автодороги заранее заготовили 41,3 тысячи тонн противогололедных материалов. Кроме того, дорожники заключили договоры со службами метеообеспечения и оборудовали теплые стоянки.

Водителям напоминают: зимой на дорогах нужно быть вдвойне осторожными, следует строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за дистанцией, особенно на съездах и подъемах. Необходимо заменить летнюю резину на зимнюю.

При любых происшествиях на трассе можно обратиться в службу аварийных комиссаров. Она действует на всех платных участках госкомпании «Автодор». Вызвать помощь можно по номеру *2323 круглосуточно и бесплатно. Время прибытия экипажа обычно не превышает 15 минут.

