142 единицы техники подготовили к работе зимой на М-4 в Ростовской области

При любых происшествиях на трассе можно обратиться в службу аварийных комиссаров. Она действует на всех платных участках госкомпании «Автодор». Вызвать помощь можно по номеру *2323 круглосуточно и бесплатно. Время прибытия экипажа обычно не превышает 15 минут.