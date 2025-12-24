В Бразилии двухлетняя девочка погибла после нападения пираний в реке

В бразильском штате Амазонас двухлетняя девочка погибла в результате нападения пираний после падения в реку. Об этом сообщили в The Mirror.
По информации издания, семья жила в плавучем доме. В какой-то момент девочка осталась без присмотра взрослых и упала в воду через технологическое отверстие в конструкции здания. Это могло произойти из-за невнимательности родителей.
Родители нашли тело дочери через пять минут, но спасти ее не удалось, поскольку девочка скончалась на месте инцидента. Судебно-медицинская экспертиза установила, что основные травмы, которые привели к гибели ребенка, были получены в результате нападения пираний, передает The Mirror.
Ранее стая пираний съела мужчину, плывшего на лодке по реке Куяба в Бразилии. Его нашли лишь спустя несколько часов. Его кожу покрывали следы многочисленных укусов, нанесенных хищными рыбами.
Жительница США перенесла 19 операций, после того как акула вцепилась ей в живот и откусила руку. Хищная рыба схватила ее за руку и потащила в воду, после чего откусила ей руку вниз от локтя. Женщину вытащил на берег муж.