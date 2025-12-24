Марьяна Безуглая опубликовала фото Залужного с отдыха в Доминикане

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сейчас находится на отдыхе в Доминиканской Республике.
Она напомнила, что в марте 2022 года Залужный заявлял, что останется в Киеве до последнего. По словам Безуглой, его нынешняя позиция изменилась.
«“Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно”, — сказал Залужный о себе и начальнике Генштаба Сергее Шаптале, вместе с которым они “списались” через ВВК по инвалидности», — написала депутат в своем Telegram-канале.
Бузуглая добавила, что сейчас Залужный отдыхает на Карибах и предположила, что он может встретиться там и с другими бывшими украинскими чиновниками.
«Ну что ж, кому блекаут, а кому Карибы лечат. Может быть, там еще с какими экс-чиновниками пересечется», — заключила он.