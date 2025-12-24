Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марьяна Безуглая опубликовала фото Залужного с отдыха в Доминикане

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сейчас находится на отдыхе в Доминиканской Республике.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сейчас находится на отдыхе в Доминиканской Республике.

Она напомнила, что в марте 2022 года Залужный заявлял, что останется в Киеве до последнего. По словам Безуглой, его нынешняя позиция изменилась.

«“Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно”, — сказал Залужный о себе и начальнике Генштаба Сергее Шаптале, вместе с которым они “списались” через ВВК по инвалидности», — написала депутат в своем Telegram-канале.

Бузуглая добавила, что сейчас Залужный отдыхает на Карибах и предположила, что он может встретиться там и с другими бывшими украинскими чиновниками.

«Ну что ж, кому блекаут, а кому Карибы лечат. Может быть, там еще с какими экс-чиновниками пересечется», — заключила он.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше