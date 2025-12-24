Директор соседней с Беларусью ЧАЭС: саркофаг атомной станции может обрушиться

Эксперт Уваров заметил, что в интервью речь идет о «Новом безопасном конфайнменте» (НБК, new safe confinement), которую часто называют саркофаг. Это арочное сооружение накрывает собой устаревший объект «Укрытие». Первый «саркофаг» был возведен над четвертым энергоблоком ЧАЭС после его разрушения в результате аварии в 1986 году. А уже «саркофаг» НБК ввели в эксплуатацию в 2019 году. Срок службы нового «саркофага» предполагался не менее 100 лет.