Директор соседней с Беларусью ЧАЭС: саркофаг атомной станции может обрушиться

Директор соседней с Беларусью Чернобыльской атомной электростанции Сергей Тараканов заявил, что саркофаг атомной электростанции может обрушиться. Однако его заявление нагнетает тревогу и преследует политические цели, пишет РИА Новости.
Так, по словам эксперта по атомной энергетике, главного редактора сетевого издания AtomInfo.ru Александра Уварова, заявление директора ЧАЭС о якобы рисках разрушения саркофага над аварийным четвертым блоком станции нагнетает тревогу и преследует политические цели, так как эксперты МАГАТЭ, которые недавно посетили станцию, не нашли угрозы обрушения несущих конструкций саркофага.
В интервью изданию France 24 директор ЧАЭС, расположенной примерно за 11 километрах от Беларуси, предупредил, что любое воздействие на конструкцию саркофага может быть опасным. И добавил, что возведение удерживающей конструкции над четвертым энергоблоком потребует около трех-четырех лет. Еще он сказал, в чем заключается главная угроза для станции.
— Никто не может гарантировать, что защитное сооружение устоит после этого (воздействия ракеты или дрона — Ред.). В этом заключается главная угроза, — заявил Тараканов.
Также глава станции констатировал, что на данный момент саркофагом утрачена часть функций, однако уровни радиации на объекте остаются в норме.
Эксперт Уваров заметил, что в интервью речь идет о «Новом безопасном конфайнменте» (НБК, new safe confinement), которую часто называют саркофаг. Это арочное сооружение накрывает собой устаревший объект «Укрытие». Первый «саркофаг» был возведен над четвертым энергоблоком ЧАЭС после его разрушения в результате аварии в 1986 году. А уже «саркофаг» НБК ввели в эксплуатацию в 2019 году. Срок службы нового «саркофага» предполагался не менее 100 лет.
— Эксперты МАГАТЭ, которые посетили в конце ноября и начале декабря ЧАЭС, не нашли угрозы обрушения несущих конструкций. Поэтому я склонен считать заявление украинского директора ЧАЭС преследующим политические цели, — подытожил Уваров.
