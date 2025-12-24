Путин поручил подготовить заседание Совета по физической культуре и спорту

Отмечается, что администрация президента РФ должна совместно с правительством и с участием комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт» обеспечить подготовку и проведение заседания Совета. Темой заседания станет «Развитие системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований».