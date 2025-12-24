Ричмонд
Путин поручил подготовить заседание Совета по физической культуре и спорту

Путин поручил подготовить заседание Совета по развитию физической культуры и спорта до 30 ноября 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поручил подготовить заседание Совета по развитию физической культуры и спорта до 30 ноября 2026 года. Соответствующий перечень поручений был опубликован на сайте Кремля.

Документ основан на итогах заседания Совета при президенте.

Отмечается, что администрация президента РФ должна совместно с правительством и с участием комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт» обеспечить подготовку и проведение заседания Совета. Темой заседания станет «Развитие системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований».

Срок выполнения данного поручения установлен на 30 ноября 2026 года. Оветственными за его выполнение назначены вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Алексей Дюмин.

Ранее глава государства заявил, что в России 70% населения, включая людей с ограниченными возможностями, должны активно заниматься физической культурой и спортом.

