Филипп Киркоров снялся в очередной новогодней комедии и рассказал, что любит иногда посмеяться над собой. Кроме того, артист ответил на вопрос, что он делает, когда надо восстанавливаться после сложного киношного грима. Смотрите видео.
Филипп Киркоров признался, что ходит к косметологу
