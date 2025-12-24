Ричмонд
Блогер Карина Нигай устроилась бариста в кафе

Блогер и ведущая Карина Нигай была замечена в кафе в центре Москвы в довольно неожиданном амплуа: она готовила кофе посетителям. Как выяснилось, это была непродолжительная акция длиной в один рабочий день, но шуму девушка наделала в этом заведении. Желающих отведать кофе из рук звезды оказалось немало. Смотрите видео.

