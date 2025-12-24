Законопроект о правовой охране объектов интеллектуальной собственности поступил в Палату представителей

Законопроектом, в частности, предусматривается оптимизация административных процедур, осуществляемых патентным органом (Национальным центром интеллектуальной собственности), для получения правовой охраны объектов права промышленной собственности, а также установление порядка регистрации в патентном органе договоров о залоге исключительного права в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем по аналогии с регистрацией других договоров в данной сфере.