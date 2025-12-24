Законопроект о правовой охране объектов интеллектуальной собственности поступил в Палату представителей

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палату представителей правительством внесен проект закона «Об изменении законов по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности», сообщили БЕЛТА в Палате представителей.
Законопроектом, в частности, предусматривается оптимизация административных процедур, осуществляемых патентным органом (Национальным центром интеллектуальной собственности), для получения правовой охраны объектов права промышленной собственности, а также установление порядка регистрации в патентном органе договоров о залоге исключительного права в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем по аналогии с регистрацией других договоров в данной сфере.
Согласно проекту, правительству и Государственному комитету по науке и технологиям предоставляются полномочия на установление правового регулирования по отдельным вопросам деятельности патентного органа и патентных поверенных. Кроме того, уточняется порядок выплаты авторам вознаграждения за использование служебных произведений науки, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау).
Головной комиссией по проекту закона определена Постоянная комиссия Палаты представителей по образованию, культуре и науке.