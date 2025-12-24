Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Законопроект о правовой охране объектов интеллектуальной собственности поступил в Палату представителей

Согласно проекту, правительству и Государственному комитету по науке и технологиям предоставляются полномочия на установление правового регулирования по отдельным вопросам деятельности патентного органа и патентных поверенных.

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палату представителей правительством внесен проект закона «Об изменении законов по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности», сообщили БЕЛТА в Палате представителей.

Законопроектом, в частности, предусматривается оптимизация административных процедур, осуществляемых патентным органом (Национальным центром интеллектуальной собственности), для получения правовой охраны объектов права промышленной собственности, а также установление порядка регистрации в патентном органе договоров о залоге исключительного права в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем по аналогии с регистрацией других договоров в данной сфере.

Согласно проекту, правительству и Государственному комитету по науке и технологиям предоставляются полномочия на установление правового регулирования по отдельным вопросам деятельности патентного органа и патентных поверенных. Кроме того, уточняется порядок выплаты авторам вознаграждения за использование служебных произведений науки, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау).

Головной комиссией по проекту закона определена Постоянная комиссия Палаты представителей по образованию, культуре и науке. -0-