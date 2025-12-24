В Госдуме напомнили об изменениях для самозанятых с 2026 года

Для самозанятых граждан с 2026 года вводится новый механизм добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Об этом рассказал член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
По словам депутата, гражданин получит право на выплаты только при условии регулярного самостоятельного внесения страховых взносов. Он уточнил, что после шести месяцев непрерывных отчислений человек сможет претендовать на пособие при оформлении листка нетрудоспособности.
Парламентарий добавил, что размер взноса рассчитывается как процент от выбранной страховой суммы за каждый полный месяц участия. На выбор предлагаются две суммы: 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. При выборе первой суммы ежемесячный платеж составит 1344 рубля, а при выборе второй — 1920 рублей.
Депутат добавил, что подключение к программе происходит на основании поданного заявления. Важно строго следить за своевременностью платежей, поскольку пропуски влияют на стаж уплаты, а это в свою очередь может привести к потере права на получение выплат.
— Эта схема подходит тем, у кого работа на НПД стала основным источником дохода и кто раньше оставался один на один с простудой или травмой, — передает слова Говырина телеканал RT.
С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года по всей территории России пройдет эксперимент по добровольной уплате самостоятельно занятых граждан взносов на социальное страхование. Это позволит снабдить таких граждан оплачиваемыми больничными и декретным отпуском.