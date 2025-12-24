Ричмонд
Специалист предупредила о «зимней пыли», вызывающей симптомы аллергии

Врач Аршба: зимой активность микроскопических пылевых клещей усиливается.

Источник: Комсомольская правда

Россиян предупредили о «зимней пыли», вызывающей аллергию и першение в горле. Аллерголог-иммунолог Селма Аршба отметила, что даже зимой люди могут испытывать заложенность носа и сухой кашель без простуды. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Случается, что родители принимают постоянную заложенность носа у ребенка без выделений и температуры, а также сухой ночной кашель за вирус. И бегут к врачу. И только на приеме выясняется, что все это спровоцировали бытовые аллергены», — пояснила врач.

Причина зимнего пылевого синдрома — сухой воздух в помещениях с включенным отоплением, из-за чего пыль и аллергены легче проникают в дыхательные пути. Зимой активность микроскопических пылевых клещей усиливается.

Для защиты от аллергии Аршба порекомендовала регулярно проветривать комнаты даже в мороз, поддерживать влажность на уровне 40−50% с помощью увлажнителей, стирать постельное белье при 60  и закрывать матрасы наматрасниками. Особое внимание стоит уделять подушкам, матрасам, одеялам, коврам и мягким игрушкам.

Ранее кандидат медицинских наук Ксения Рябова объяснила, что приход зимы у многих сопровождается неприятными реакциями на холод. Она отметила, что это проявления так называемой холодовой аллергии.