Врач развеяла миф о бесполезности свинины для здоровья

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко развеяла популярный миф о том, что свинина якобы бесполезна для здоровья. Врач объяснила, что это мясо незаслуженно считают «пустым» и вредным, хотя на самом деле оно содержит много важных для организма веществ. Об этом пишет NEWS.ru.