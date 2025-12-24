Врач развеяла миф о бесполезности свинины для здоровья

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко развеяла популярный миф о том, что свинина якобы бесполезна для здоровья. Врач объяснила, что это мясо незаслуженно считают «пустым» и вредным, хотя на самом деле оно содержит много важных для организма веществ. Об этом пишет NEWS.ru.
«Отсутствие в свинине полезных свойств все же является мифом. Это мясо в первую очередь источник доступных белков, а также жиров, витаминов и минералов. В связи с этим свинина является прекрасным источником незаменимых аминокислот», — рассказала Тимощенко.
По словам специалиста, свинина обеспечивает организм незаменимыми аминокислотами и целым набором минералов. В ее составе есть селен, цинк, фосфор, калий и железо. Особого внимания заслуживает высокий уровень витаминов группы B, прежде всего тиамина. В свинине его содержание превышает показатели говядины и курицы более чем в пять раз.
Ранее ученые назвали продукт, способный помочь в борьбе с ожирением. По мнению специалистов, употребление свиного жира потенциально способствует снижению веса. Такой рацион повышает уровень определенной кислоты в сыворотке крови, что усиливает расщепление жиров.