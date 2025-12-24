Путин поручил создать условия для обучения спортсменов сборных команд

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по переводу на индивидуальный учебный план спортсменов сборных команд России, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации… представить предложения… о создании особых условий для получения качественного образования спортсменами-членами спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе путем их перевода на обучение по индивидуальному учебному плану», — говорится в документе.
Доклад — до 15 апреля 2026 года, следует из перечня.