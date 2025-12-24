Собянин: с начала суток ликвидировано 10 вражеских БПЛА

Срочная новость.
С начала суток силы противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских БПЛА, направлявшихся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
