Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД призвали ввести 5-дневный срок оплаты парковки перед наложением штрафа

Депутаты Госдумы обратились к министру транспорта Никитину с предложением оплаты парковки.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты фракции «Новые люди» предложили министру транспорта Андрею Никитину разрешить оплату парковки в течение пяти дней с возможностью внесения платы задним числом без штрафа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обращение депутатов.

«Считаем целесообразным законодательно установить на федеральном уровне обязательный пятидневный срок, в течение которого водитель может добровольно оплатить парковку задним числом без начисления штрафа», — говорится в письме от парламентариев.

В России, включая Москву, система платной парковки работает автоматически: штраф за неуплату выносится в течение нескольких минут. Во многих областях предусмотрены сроки для добровольного выполнения обязательств, что соблюдает баланс между интересами государства и правами граждан.

Ранее KP.RU напомнил россиянам о правилах парковки во дворах многоквартирного дома. Сообщается, что на придомовой территории преимущество парковки есть у жильцов.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше