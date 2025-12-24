В ГД призвали ввести 5-дневный срок оплаты парковки перед наложением штрафа

Депутаты фракции «Новые люди» предложили министру транспорта Андрею Никитину разрешить оплату парковки в течение пяти дней с возможностью внесения платы задним числом без штрафа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обращение депутатов.
«Считаем целесообразным законодательно установить на федеральном уровне обязательный пятидневный срок, в течение которого водитель может добровольно оплатить парковку задним числом без начисления штрафа», — говорится в письме от парламентариев.
В России, включая Москву, система платной парковки работает автоматически: штраф за неуплату выносится в течение нескольких минут. Во многих областях предусмотрены сроки для добровольного выполнения обязательств, что соблюдает баланс между интересами государства и правами граждан.
