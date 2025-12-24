Ричмонд
В Шахтах школьник получил химический ожог после ссоры с одноклассником

Полиция провела проверку после ссоры школьников в Шахтах.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах школьник попал в больницу с после конфликта с одноклассником. Полиция уже провела проверку. Детали рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Предварительно, во время ссоры одному из мальчиков в лицо был распылен газовый баллончик. В итоге пострадавший «получил химический ожог».

— Полицейские опросили участников и свидетелей. Собранные материалы направлены в следственные органы для дальнейших разбирательств, — рассказали в МВД.

Ранее о произошедшем также сообщили в соцсетях. По неподтвержденной информации, двое ребят поссорились вне школы.

