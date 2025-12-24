Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бесплатные проездные на транспорт в Кишиневе: Мошенники знают, чем подкупить жителей столицы, а потом снимают все деньги с карт доверчивых граждан

Предложения о «бесплатных проездных на 6 месяцев» — ФЕЙК.

Источник: Комсомольская правда

Управление электротранспортом Кишинева (RTEC) сообщает, что информация, распространяемая в социальных сетях о якобы бесплатных проездных на 6 месяцев в общественном транспорте, не соответствует действительности. Ни RTEC, ни мэрия муниципия Кишинёв не запускали такую кампанию, а подобные сообщения могут скрывать попытки мошенничества.

Власти призывают граждан не переходить по ссылкам и не заходить на неофициальные страницы, обещающие карты, проездные или скидки. Бесплатный проезд предоставляется только отдельным категориям граждан, предусмотренным законом, а достоверную информацию следует получать исключительно на официальных страницах учреждений.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Медицинский полис, который подорожал в два раза, в селах Молдовы приобретают только самые отчаявшиеся, с диагнозами, требующими серьезного лечения, иначе — смерть: И вот на таких людях решило отыграться наше правительство.

Цену на медицинский страховой полис в селах повышают, а взамен не дают ничего — за все приходится платить самим — где справедливость (далее…).

Власть смещает акценты с ЧП со стрельбой в инспекторате полиции, делая упор на количестве выстрелов: И чего нам ждать — только массовых расстрелов граждан на улицах Кишинева?

Наши люди в мундирах не бандитов умеют ловить, а до конца выгораживать некомпетентность своих (далее…).

Почему жители Молдовы массово снимают деньги с банковских счетов: Тотальный контроль властей и нищета привели к тому, что люди предпочитают хранить наличные дома.

Снятие средств превысило внесение депозитов на 4,6 миллиарда леев (далее…).