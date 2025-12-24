Бесплатные проездные на транспорт в Кишиневе: Мошенники знают, чем подкупить жителей столицы, а потом снимают все деньги с карт доверчивых граждан

Управление электротранспортом Кишинева (RTEC) сообщает, что информация, распространяемая в социальных сетях о якобы бесплатных проездных на 6 месяцев в общественном транспорте, не соответствует действительности. Ни RTEC, ни мэрия муниципия Кишинёв не запускали такую кампанию, а подобные сообщения могут скрывать попытки мошенничества.
Власти призывают граждан не переходить по ссылкам и не заходить на неофициальные страницы, обещающие карты, проездные или скидки. Бесплатный проезд предоставляется только отдельным категориям граждан, предусмотренным законом, а достоверную информацию следует получать исключительно на официальных страницах учреждений.
