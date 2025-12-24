Ричмонд
Путин поручил обеспечить доступ к данным о состоянии здоровья детей

Путин поручил обеспечить получение медкабинетами данных о здоровье детей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить возможность получения персоналом медкабинетов образовательных организаций сведений о состоянии и динамике здоровья детей, занимающихся спортом.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: а) обеспечить возможность получения персоналом медицинских кабинетов образовательных организаций с использованием государственных информационных систем в сферах образования, медицины, физической культуры и спорта достоверной и актуальной информации о состоянии и динамике здоровья детей, занимающихся физической культурой и спортом, а также рекомендаций по уровню их физической активности и спортивной нагрузке, определив порядок предоставления доступа к таким информации и рекомендациям», — говорится в тексте документа.

Поручение должно быть исполнено до 30 декабря 2026 года.

Также Путин поручил проанализировать потребности субъектов РФ в организациях допобразования спортивной подготовки, с интернатами для проживания обучающихся. Следует также проанализировать потребности в финансовом обеспечении, необходимом для материально-технического оснащения таких организаций, их содержания и функционирования. Следует представить предложения по совершенствованию мер поддержки таких организаций. Поручение должно быть исполнено до 20 мая 2026 года.