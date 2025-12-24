Путин поручил обеспечить доступ к данным о состоянии здоровья детей

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: а) обеспечить возможность получения персоналом медицинских кабинетов образовательных организаций с использованием государственных информационных систем в сферах образования, медицины, физической культуры и спорта достоверной и актуальной информации о состоянии и динамике здоровья детей, занимающихся физической культурой и спортом, а также рекомендаций по уровню их физической активности и спортивной нагрузке, определив порядок предоставления доступа к таким информации и рекомендациям», — говорится в тексте документа.