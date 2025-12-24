Ричмонд
Путин поручил внести изменения в закон о физической подготовке детей

Путин поручил приравнять физическую подготовку детей к образовательной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину внести в законодательство изменения, которые отнесут деятельность по физической подготовке детей к образовательной, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации… представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих отнесение деятельности, направленной на физическую подготовку и физическое развитие детей (включая оказание физкультурно-оздоровительных услуг), к образовательной деятельности», — говорится в документе.

Доклад — до 15 апреля 2026 года, следует из перечня.