Путин поручил внести изменения в закон о физической подготовке детей

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину внести в законодательство изменения, которые отнесут деятельность по физической подготовке детей к образовательной, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации… представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих отнесение деятельности, направленной на физическую подготовку и физическое развитие детей (включая оказание физкультурно-оздоровительных услуг), к образовательной деятельности», — говорится в документе.
Доклад — до 15 апреля 2026 года, следует из перечня.