Путин поручил относить тренеров по адаптивной физкультуре к педагогам

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить отнесение тренеров по адаптивной физкультуре к педагогическим работникам, учитывая в стаже время работы тренерами.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ… обеспечить… отнесение тренеров по адаптивной физической культуре, тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре, старших тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре, инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре и старших инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре к педагогическим работникам, предусмотрев в том числе учет в стаже педагогической работы таких лиц периодов их работы в указанных должностях и признание квалификационных категорий таких лиц, а также внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации», — говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения — 10 ноября 2026 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.