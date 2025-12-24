Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил относить тренеров по адаптивной физкультуре к педагогам

Путин поручил относить тренеров по адаптивной физической культуре к педагогам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить отнесение тренеров по адаптивной физкультуре к педагогическим работникам, учитывая в стаже время работы тренерами.

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ… обеспечить… отнесение тренеров по адаптивной физической культуре, тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре, старших тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре, инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре и старших инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре к педагогическим работникам, предусмотрев в том числе учет в стаже педагогической работы таких лиц периодов их работы в указанных должностях и признание квалификационных категорий таких лиц, а также внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации», — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения — 10 ноября 2026 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.