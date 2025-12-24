Путин поручил относить тренеров по адаптивной физкультуре к педагогам

«Правительству РФ… обеспечить… отнесение тренеров по адаптивной физической культуре, тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре, старших тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре, инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре и старших инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре к педагогическим работникам, предусмотрев в том числе учет в стаже педагогической работы таких лиц периодов их работы в указанных должностях и признание квалификационных категорий таких лиц, а также внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации», — говорится в перечне поручений.