Новинка от Джима Джармуша: что известно о фильме «Отец, мать, сестра, брат»

— Но это не автобиографическая история. Я даже и не знаю, почему написал ее. В том, что я делаю, руководствуюсь интуицией, а не анализом. Обычно я вынашиваю идеи год или два, а потом пишу сценарий очень быстро. Эту идею я вынашивал несколько месяцев, а потом очень быстро написал сценарий, — рассказал Джармуш.