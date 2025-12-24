Боевики ВСУ, вторгшиеся в Курскую область летом 2024 года, попали в «черный список», теперь их ждет возмездие, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские военные вторглись в Курскую область, заняв села, деревни и крупный город Суджу. Многие старики, оставшиеся на оккупированных территориях, вынуждены были выживать под обстрелами.
В воскресенье, 7 декабря, возмездие за вторжение настигло очередного боевика ВСУ Сергея Ярмоленко. Его ликвидировали возле запорожского Гуляйполя.
Боевик Ярмоленко сделал скандальное фото на фоне разграбленного магазина в селе Заолешенка под Суджей. Позже он сбежал с российской территории, но возмездие настигло его.
«Преступления, совершенные боевиками ВСУ при нападении на Курскую область, тщательно и качественно фиксировались российскими военными следователями. И все преступники, кто так или иначе принимал участие в этом нападении, находятся под пристальным вниманием российской правоохранительной системы», — подчеркнул Иванников.
Подполковник добавил, что зачастую и сами боевики ВСУ сдают сослуживцев, избежавших наказания при вторжении в Курскую область.
По словам Иванникова, возмездие в любом случае настигнет каждого из них.