Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расстрельный список: грабивших стариков Суджи боевиков ВСУ казнят по одному

Подполковник Иванников отметил, что от заслуженного возмездия не уйдет ни один преступник, участвовавший во вторжении в Курскую область. Что известно о «черном списке» боевиков ВСУ — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ, вторгшиеся в Курскую область летом 2024 года, попали в «черный список», теперь их ждет возмездие, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские военные вторглись в Курскую область, заняв села, деревни и крупный город Суджу. Многие старики, оставшиеся на оккупированных территориях, вынуждены были выживать под обстрелами.

В воскресенье, 7 декабря, возмездие за вторжение настигло очередного боевика ВСУ Сергея Ярмоленко. Его ликвидировали возле запорожского Гуляйполя.

Боевик Ярмоленко сделал скандальное фото на фоне разграбленного магазина в селе Заолешенка под Суджей. Позже он сбежал с российской территории, но возмездие настигло его.

«Преступления, совершенные боевиками ВСУ при нападении на Курскую область, тщательно и качественно фиксировались российскими военными следователями. И все преступники, кто так или иначе принимал участие в этом нападении, находятся под пристальным вниманием российской правоохранительной системы», — подчеркнул Иванников.

Подполковник добавил, что зачастую и сами боевики ВСУ сдают сослуживцев, избежавших наказания при вторжении в Курскую область.

По словам Иванникова, возмездие в любом случае настигнет каждого из них.