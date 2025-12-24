Расстрельный список: грабивших стариков Суджи боевиков ВСУ казнят по одному

«Преступления, совершенные боевиками ВСУ при нападении на Курскую область, тщательно и качественно фиксировались российскими военными следователями. И все преступники, кто так или иначе принимал участие в этом нападении, находятся под пристальным вниманием российской правоохранительной системы», — подчеркнул Иванников.