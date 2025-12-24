Утверждена госпрограмма «Развитие демографического потенциала» на 2026−2030 годы

Мероприятия государственной программы сгруппированы по трем проектам: «Содействие материальному благополучию семьи» — направлен на обеспечение социально-экономической поддержки семей при рождении и воспитании детей и ее поэтапное развитие, «Время семейных ценностей!» — предусматривает формирование целевого информационного пространства по поддержке и упрочению ценностей семьи, материнства и отцовства, «У вас будет ребенок!» — направлен на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья населения, применение современных технологий лечения бесплодия и вспомогательных репродуктивных технологий.