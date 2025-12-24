Утверждена госпрограмма «Развитие демографического потенциала» на 2026−2030 годы

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждена государственная программа «Развитие демографического потенциала» на 2026−2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Мероприятия государственной программы сгруппированы по трем проектам: «Содействие материальному благополучию семьи» — направлен на обеспечение социально-экономической поддержки семей при рождении и воспитании детей и ее поэтапное развитие, «Время семейных ценностей!» — предусматривает формирование целевого информационного пространства по поддержке и упрочению ценностей семьи, материнства и отцовства, «У вас будет ребенок!» — направлен на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья населения, применение современных технологий лечения бесплодия и вспомогательных репродуктивных технологий.
Предусматривается финансирование госпрограммы в размере Br1,6 млрд, в том числе средства республиканского бюджета — Br1,4 млрд, местных бюджетов — Br0,24 млрд. -0-